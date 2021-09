Il round di assenza non sembra essere pesato su Dominique Aegerter, che al ritorno in Supersport offre la prova più schiacciante della sua superiorità: partenza fulminea dalla seconda posizione e passo di quasi un secondo al giro più rapido della concorrenza. Lo svizzero è scappato via fin da subito e avrebbe vinto con un margine di circa undici secondi, se non avesse perso tempo all’ultimo giro per i festeggiamenti. Il suo margine in classifica su Steven Odendaal è ora abissale (sessantadue punti), considerando le due gare in meno affrontate. Un inconveniente ha rallentato il poleman Philipp Oettl, molto consistente nelle prove: alla curva otto del primo giro, il tedesco avrebbe colpito qualcosa che gli ha causato una forte vibrazione sull’anteriore per tutta la corsa. Grande rammarico per il pilota del team Puccetti, apparso disperato al parco chiuso per non aver sfruttato una chance di vittoria più unica che rara. In terza posizione ha chiuso poi Niki Tuuli su MV Agusta.