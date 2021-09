Se Marc Marquez è il dominatore in top-class, i suoi connazionali lo emulano nelle classi inferiori. Questo weekend appuntamento con il 15° GP della stagione: per arrivare preparati date un'occhiata ai protagonisti del passato. Le gare domenica live su Sky: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.20, MotoGP alle 21

La Spagna negli Stati Uniti non è rappresentata solo da Marc Marquez: da quando sono stati istituiti i mondiali di Moto2 (2010) e Moto3 (2012), gli iberici sono quelli con più successi nel paese d'oltreoceano. In Moto2 si è corso inizialmente a Indy, dal 2010 al 2012, quindi è cominciata la convivenza Indy/Austin fino al 2015, per poi proseguire solo nel tracciato del Texas. I piloti spagnoli sono rimasti imbattuti nelle prime 6 gare corse sul suolo americano, vincendo con Elias a Indy nel 2010, con Marquez sullo stesso circuito nei due anni successivi, quindi con Terol, Rabat e Vinales, fino a quando il finlandese Mika Kallio interruppe la sequenza a Indy nel 2014. Da allora il vento è cambiato e gli spagnoli hanno vinto una sola volta, a Indy nel 2015 con Alex Rins.