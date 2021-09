Marc Marquez è l'uomo dei record ad Austin, dove il Mondiale torna questo fine settimana dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid. Riuscirà lo spagnolo, nonostante i problemi al braccio destro, a vincere per la 7^ volta in Texas? Quartararo e Bagnaia, in lotta per il Mondiale, cercheranno di impedirglielo. Le gare domenica: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.20, MotoGP alle 21, in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno

Ad Austin lui detiene il record di vittorie, il record del circuito e persino la migliore pole di tutti i tempi. In altre parole, la pista texano è la casa di Marquez che qui, però, ha vinto l’ultima volta nel 2018. Nel mezzo c’è stata la pandemia che ha cancellato l’edizione dello scorso anno e persino un suo fatale scivolone in quella dell’anno prima. Unico suo errore su una tracciato dove lo spagnolo potrebbe vincere a occhi chiusi. La domanda che tutti si pongono è se il Marquez attuale, con tutti i problemi legati al braccio destro ancora dolorante, sia in grado di ripetere gli exploit del passato.

Anche perché nel frattempo, gli avversari sono cresciuti parecchio. A cominciare da Fabio Quartararo che ha dimostrato di essere competitivo dappertutto con la sua M1 con cui ha trovato un’intesa perfetta. Per finire con Pecco Bagnaia, esploso due gare fa e adesso pronto, sulla spinta di due vittorie consecutive, a cercare il colpo anche in Texas. Dove fino ad a oggi le Ducati, per la verità, non hanno granché brillato. Ma questa sembra una stagione diversa per le moto bolognesi, avversarie temute da tutti. Da Quartararo come da Marquez chiamato a una nuova impresa per riprendersi il trono di Austin.