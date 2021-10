Marc Marquez conferma il grande feeling con Austin: l'unico ad abbattere il muro dei 2:16, chiude le prime libere in prima posizione in 2:15.872. Bene le Ducati: 2^quella del team ufficiale di Miller, 3^ quella del team Pramac di Zarco. Nei 10 anche Bagnaia (8°). Moto3: primo turno ad Antonelli davanti a Salac e Surra, 4° Migno. Libere 2 di MotoGP alle 21.05 live su Sky Sport MotoGP (canale 208). In pista anche la Superbike, round di Portimao in diretta su Sky

