Motomondiale, Argentina in calendario fino al 2025

Raggiunto ufficialmente l'accordo: dopo la conferma del GP di Argentina per l'aprile del prossimo anno, è arrivata quella del rinnovo per altri tre anni: si correrà (almeno) fino al 2025 sul circuito di Termas de Rio Hondo. Intanto questo weekend c'è il GP di Austin: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.20, MotoGP alle 21, in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno. In pista anche la Superbike: round di Portimao live su Sky

