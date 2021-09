Austin, la conferenza piloti LIVE

Primo appuntamento con i piloti da Austin: in conferenza il leader del Mondiale Quartararo, Bagnaia (alle sue spalle in classifica a 48 punti, reduce da due vittorie di fila), Bastianini (al primo podio in MotoGP nell'ultima gara di Misano) e Marc Marquez (l'uomo dei record sulla pista statunitense). Domenica la gara alle 21 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Superbike a Portimao: il round del Portogallo è live su Sky

