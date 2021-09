Prosegue il viaggio di Guido Meda attraverso l'Emilia Romagna, terra di motori per eccellenza: dopo le prime due puntate con Andrea Lucchetta e Paolo Cevoli, in arrivo a fine ottobre altri due ospiti d'eccezione, Paolo Simoncelli e Luca Cordero di Montezemolo. Due moto, paesaggi straordinari e tante chiacchiere a ruota libera per un viaggio che assume un valore simbolico molto particolare: una vera riscoperta dell'Italia. Le nuove puntate in occasione del prossimo GP del Made in Italy e della riviera di Rimini (22-