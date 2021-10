Con filo di disappunto per la prima posizione sfumata all’ultimo (sfruttando peraltro la sua scia) Dennis Foggia e Nicolò Antonelli mettono nelle prima fila virtuale, di fianco a Salac (quello che ha sfruttato la scia del romano). Dennis è comunque soddisfatto per come è finita la prima giornata di prove: 19esimo al primo turno guastato dalla pioggia e da diverse cadute (Masia, Acosta, Yamanaka e Garcia) terzo e a lungo davanti a tutti con un giro in solitaria al secondo turno. Nella sfida mondiale Dennis segna il primo punto a suo favore: Acosta al momento è dietro, sesto

classificato, Garcia addirittura 14esimo, al limite della zona qualifiche.

Lo spagnolo comanda la classifica con 42 punti di vantaggio su Foggia che viene però da quattro podi consecutivi con due vittorie. A differenza del suo diretto inseguitore Pedro da cinque gare sta faticando e paga anche uno zero pesante ad Aragon per un suo errore. Si prepara un finale infuocato, forse a partire già dalla trasferta statunitense. Tra i due litiganti potrebbe infilarsi Antonelli, molto convincente sul difficile tracciato texano dove il romagnolo potrebbe confermare l’ottimo stato di forma.

Il secondo posto nella prima giornata di prove è ben augurante. Gli italiani nel loro insieme stanno dimostrando un’ottima condizione. Fenati settimo e Migno nono, a dispetto di una pedana sostituita nel finale di turno causa scivolata, sono un’ulteriore conferma. Stefano Nepa undicesimo sembra partito col piede giusto ma chi ha stupito più di tutti è Alberto Surra, terzo al mattino su una pista che non conosce e con poche gare alle spalle. Il 23esimo a fine giornata ci può stare, il potenziale sembra esserci.