Troppe buche ad Austin, la MotoGP diventa un rodeo

I protagonisti del Motomondiale hanno faticato a restare in equilibrio sulla moto durante le prove libere del GP delle Americhe. La pista è stata rifatta rispetto al 2019, ma il risultato non è piaciuto a tanti piloti: li abbiamo visti saltare sulla sella, come in un rodeo texano. Il problema è dovuto alle numerose buche presenti ad Austin: sotto al terreno non c'è roccia, ma argilla, materiale che può causare leggeri movimenti dell'asfalto, potenzialmente molto pericolosi ad alta velocità

HIGHLIGHTS DELLE LIBERE