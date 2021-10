Pecco Bagnaia molto critico sulle condizioni dell'asfalto di Austin. Il pilota della Ducati si unisce al coro dei colleghi della MotoGP: "Siamo oltre il limite del pericoloso, non siamo tranquilli. Ci sono crepe imbarazzanti e dal punto di vista fisico è una pista devastante, ho visto piloti distrutti dopo la sessione. Bisognerà stringere i denti e rendere la moto semplice" GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE Condividi:

Anche Pecco Bagnaia alza la voce contro le condizioni di pista ad Austin, ampiamente criticate dalla quasi totalità dei piloti della MotoGP. Il ducatista, sesto nel venerdì di libere, ha espresso chiaramente la sua opinione in merito: "E' veramente difficile, siamo al limite del pericoloso, anzi siamo oltre il limite. Saltiamo durante il giro. Ho faticato oggi, non guidi tranquillo. Devi solo pensare di tenere stretta la moto per non farti saltare via. Spero che prendano provvedimenti per i prossimi anni, ne parleremo con la commissione. Ma è l'opinione di tutti i piloti".

"Per questa settimana bisogna stringere i denti" video Troppe buche ad Austin, la MotoGP diventa un rodeo "Per questa settimana sarà così, bisogna stringere i denti perchè è così per tutti. Speriamo non succeda niente. Siamo qui, ci stiamo giocando il titolo e dobbiamo essere veloci. Se per stare davanti bisogna rischiare, qui sarà ancora più difficile. Siamo stati abbastanza veloci, solo il time attack è stato non perfetto. Marquez qui come sempre è molto veloce, ma qui abbiamo fatto un buon lavoro sia sull'asciutto che sul bagnato. Dobbiamo migliorare la moto per renderla più semplice, visto che qui non si guida sereni".