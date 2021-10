Miglior tempo per Gonzalez nelle libere Supersport di Portimao, secondo Cluzel davanti a Caricasulo. Booth-Amos il più rapido al rientro in Supersport 300

Manuel Gonzalez stabilsce il miglior tempo nelle prove libere della Supersport a Portimao. Per lo spagnolo un inizio weekend di tutto rispetto, grazie a un 1’44”188 che gli consegna un margine di oltre un decimo e mezzo su Jules Cluzel. Il francese torna a farsi vedere nelle posizioni che contano e tiene dietro il suo ex-compagno di squadra Federico Caricasulo, mentre Dominique Aegerter e Steven Odendaal completano una top-5 tutta Yamaha.

In sesta posizione compare Niki Tuuli, voglioso di confermare la crescita mostrata negli ultimi due round. Alle sue spalle una sequela di Kawasaki, aperta dalle due Puccetti di Can Oncu e Philipp Oettl e chiusa dalla Orelac di Raffaele De Rosa. Randy Krummenacher, vittima di un problema tecnico in FP1 che ha causato l’interruzione della sessione, sigla il decimo tempo; ottimo debutto per Yari Montella, che con la moto di GMT94 si piazza proprio alle spalle dello svizzero.