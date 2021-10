Ora è ufficiale: Romano Fenati correrà nuovamente in Moto2 nel Mondiale 2022 con il Team SpeedUp. L'ascolano torna così nella classe di mezzo dopo tre stagioni in Moto3: "Sono molto contento, affronteremo la prossima stagione con l’obiettivo di crescere e migliorare per poter essere competitivi sin da subito. Grazie a tutto il team per la fiducia e per aver creduto in me, son certo che insieme potremo raggiungere ottimi risultati"

