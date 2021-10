Ufficializzata la coppia di piloti per la prossima stagione di Moto3: Öncü la conferma, mentre dal CEV arriva Holgado. Il Motomondiale è ad Austin: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

KTM Tech3 ha ufficializzato i piloti per la prossima stagione della Moto3. Il team si rinnova per metà, puntando su esperienza e novità: il 18enne turco Deniz Öncü è la conferma, con lui ci sarà lo spagnolo Daniel Holgado, 16 anni, impegnato nel CEV Moto3, e che ha già avuto un'esperienza nel Mondiale come sostituto in Catalunya.