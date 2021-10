Miller è di un altro pianeta, nel terzo turno di prove libere di Austin: nel finale centra il tempo strepitoso di 2:02.923. Alle sue spalle Nakagami e Rins. Per le Ducati bene anche Zarco, Bagnaia e Martin, rispettivamente 5°, 9° e 10°. Marc Marquez è quarto, sesto il leader del Mondiale Quartararo. Questa sera alle 21.10 le qualifiche, la gara domenica alle 21 live su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno

Jack Miller impressionante nel terzo turno di prove libere del GP delle Americhe: ad Austin giro da urlo dell'australiano, che mette la sua Ducati davanti a tutti in 2:02.923. Dominatore dei primi due turni di ieri, Marc Marquez chiude al quarto posto. C'è comunque una Honda alle spalle di Miller: è quella di Nakagami, che precede la Suzuki di Rins (vincitore dell'ultimo GP corso sul circuito texano, quello del 2019). Il leader del Mondiale, Quartararo, è sesto. Bene le altre Ducati: nella top ten che vale l'accesso diretto al Q2 ci sono anche quella ufficiale di Bagnaia (nono) e quelle del team Pramac di Zarco e Martin (rispettivamente quinto e decimo). Gli altri italiani: Bastianini 12°, Morbidelli 14°, Rossi 15°, Marini 17°, Dovizioso 18°, Petrucci 21°. Ancora in difficoltà l'Aprilia con Aleix Espargarò: caduto a circa 8 minuti dal termine, non va oltre la 20^ posizione.

La combinata dopo le prime tre prove libere: