Ancora Toprak Razgatlioglu. Dopo la Superpole, a Portimao il pilota turco della Yamaha si è aggiudicato Gara-1, allungando anche in classifica su Jonathan Rea: ora sono 45 i punti di distacco tra i due. Per Rea tutto si è deciso nelle prime fasi della Race con un errore e una brutta caduta che ha messo fine subito al suo sabato. Il nordirlandese ha riportato alcune contusioni e alcune abrasioni (gomito sinistro): circostanza che imporrà un controllo al Centro Medico prima di andare in pista domenica. Sul podio salgono Redding, che prova a lottare ma non va oltre il secondo posto, e Baz. All’ultima caduta anche per Bautista. Tornando a Redding, al traguardo anche una piccola polemica con chiaro riferimento ai sorpassi di Razgatlioglu: "Sono stati un po’ al limite, non voglio lamentarmi, ma sono stati molto al limite. Non voglio riguardare i sorpassi di Toprak, penso sia oltre il limite il modo in cui gareggia".