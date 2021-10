Race 1 a Di Sora, che centra la sua prima vittoria (e prima di un francese in SSP300). mentre lo spagnolo chiude secondo posto e conquista aritmeticamente il titolo mondiale della categoria. Per lui giro d'onore con il casco di Dean Berta Vinales. Sul podio anche Okaya (secondo ma penalizzato per i track limits), Domani Race 2 a chiuderà il round portoghese: diretta Sky, canale 208

La Supersport300 ha il suo campione. Allo spagnolo Adrian Huertas basta il secondo posto nella Race-1 di Portimao per aggiudicarsi aritmeticamente il titolo della categoria. La gara è stata vinta da Di Sora, al suo primo successo (e primo francese a vincere in SSP300), mentre sul terzo gradino del podio è salito Okaya (penaizzato di una posizione per i track limits). Momento emozionante al traguardo, con il neocampione Huertas che ha indossato il casco di Dean Berta Vinales per il giro d'onore. Con lui, sulla moto numero 99, anche una bandiera con il volto del giovane collega scomparso una settimana fa dopo il tragico incidente a Jerez de La Frontera.