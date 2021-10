Vince van der Mark, Rea ancora a terra. La sintesi della Superpole Race di Portimao è tutta qui, con l'olandese che centra il suo primo successo nella categoria con la BMW e il campione del mondo in carica che, dopo la caduta in Gara-1, scivola poco dopo il via. Momento molto delicato per il nordirlandese non solo strettamente dal punto di vista della classifica, ma anche da quello mentale con i due errori che hanno portato ai due scivoloni di fila. Secondo Redding, terzo Baz. Sesto posto per il leader del Mondiale Razgatlioglu (Yamaha). Si torna in pista alle 15 per la Race 2: diretta sul canale 208 di Sky