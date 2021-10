L'eredità di Rossi e le speranze di Bagnaia

Siamo arrivati al gran finale di stagione: il Motomondiale ha davanti ancora le gare di Misano, Portimao e Valencia e il momento dell’addio di Valentino Rossi che segnerà un’era della MotoGP è vicino.

Il Dottore lascia dopo 26 stagioni, 115 vittorie e 235 podi. Non solo campione delle due ruote ma anche della comunicazione e del grande pubblico. Per lui è nato il "popolo giallo" che ha riempito e colorato i circuiti di tutto il mondo. Una carriera, quella del pilota di Tavullia cresciuto tra kart e minimoto, che ha segnato il tempo per entrare nel mito. Nostalgia e curiosità fanno da padrone nel paddock in questo momento.

Potrà davvero esserci un erede di Valentino Rossi ?

Pecco ha dichiarato che gli piacerebbe ereditare la sua capacità di trasmettere passione, anche se ripetere quello che ha fatto Vale è impossibile.

Si dice che tre indizi facciano una prova ma nel caso di Bagnaia ne bastano anche due, come le vittorie consecutive ad Aragon e a Misano senza dimenticare quell’abbraccio a fine gara con Valentino Rossi: un passaggio di consegne in piena regola, il re e il suo successore. Dal popolo giallo alla Pecco mania, questo quello che si augura il pilota torinese per trasmettere quell’amore consumato a tutta velocità sulle due ruote nell’abbraccio di un pubblico appassionato. In questa atmosfera, c’è il sogno di un ragazzo italiano che porta lontano.