Sul Circuito San Juan Villicum è andata in scena la prima sessione di prove libere. Il Round dell'Argentina, penultimo della stagione, può essere essere decisivo per l'assegnazione del titolo. Ieri una tempesta di sabbia, oggi una tempesta in pista con il leader della classifica, Toprak Razgatlioglu, che ha chiuso al comando le FP1 con il tempo di 1’38.524 e con mezzo secondo di vantaggio. Secondo tempo per Scott Redding e terzo l'attuale campione del mondo Jonathan Rea. Razgatlioglu ha un margine di 24 punti su Rea edeve diventare di almeno 62 punti per chiudere i giochi e arrivare all’ultima tappa del campionato in Indonesia già da campione.