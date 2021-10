Dominque Aegerter si laurea campione del mondo Supersport con un round di anticipo, concludendo con il titolo il fine settimana di Villicum. Determinanti le cadute di Steven Odendaal, che prima viene coinvolto nella scivolata di Manuel Gonzalez alla prima curva e poi finisce a terra a pochi giri dal termine nel tentativo di recuperare la zona punti. Il pilota svizzero del team Ten Kate è il secondo pilota consecutivo a vincere il mondiale all’esordio nella categoria: nel 2020 era toccato ad Andrea Locatelli.



Gara 2 è stata vinta ancora una volta da Jules Cluzel, che porta a termine il weekend perfetto. Il francese è stato braccato per tutta la gara da un combattivo Can Oncu, ma nelle ultimissime fasi ha alzato il ritmo staccandolo. Per il turco è comunque il miglior risultato in Supersport, mentre alle sue spalle è giunto piuttosto staccato Aegerter.



Con la caduta di Niki Tuuli all’ultimo giro, Hannes Soomer ha ereditato la quarta piazza e ha preceduto Peter Sebestyen e Valentin Debise. Settima posizione per Vertti Takala seguito da Glenn Van Straalen e Marcel Brenner. Rimonta per Manuel Gonzalez che artiglia la top-10 dopo la caduta al primo giro, giungendo subito davanti a Leonardo Taccini. Un guasto tecnico ha invece tarpato le ali a Raffaele De Rosa, ritirato.