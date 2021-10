Secondo appuntamento stagionale a Misano, l'ultimo in Italia per Valentino: su Sky giovedì sarà il Rossi Day, con il canale 208 in diretta dalle 15 alle 19.30 per raccontare tutto il mondo di Vale. Sabato saranno 10 anni senza Marco Simoncelli: sul 208 le emozionanti parole del papà Paolo, nella nuova puntata di On the Road Again. E poi c'è il duello Quartararo-Bagnaia: primo match point per il francese. Tutto live su Sky

I protagonisti del Motomondiale tornano a Misano (terzultimo GP della stagione), dove quest'anno si erano già affrontati nel weekend del 17-19 settembre: in primo piano c'è Valentino Rossi, che domenica correrà il suo ultimo GP in Italia. Non a caso è dedicata proprio a lui la locandina, opera di Aldo Drudi: "È un tributo per celebrare Valentino nel circuito di casa. Il colore predominante è il giallo, l'unico soggetto del poster è Rossi mentre fa un saluto intimo. Si chiude un capitolo glorioso e la storia si apre ad altro".

Sky Rossi Day

Giovedì programmazione speciale su Sky Sport MotoGP: il canale 208 sarà in diretta dalle 15 alle 19.30 per celebrare il Rossi Day. Tante le voci che verranno raccolte nel paddock, a cominciare dalle interviste di Guido Meda al diretto interessato, Valentino Rossi, alla madre Stefania e al padre Graziano. Il Dottore sarà anche protagonista della tradizionale conferenza piloti, dove insieme a Vale ci saranno suo fratello Luca Marini, Marc Marquez, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo.

10 anni senza il Sic

Sabato sarà il decimo anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli: su Sky Sport MotoGP nel corso dell'intera giornata ampio spazio ai ricordi raccolti direttamente dal circuito, ma non solo. Alle 17.30 in prima visione la nuova puntata di "On the road again": accompagnato da Guido Meda, Paolo Simoncelli attraverserà l'Emilia Romagna raccontandoci di suo figlio Marco, dei suoi successi in pista e del loro rapporto. Alle 24 in onda lo speciale "La regola di Marco": la vita e la carriera sportiva del Sic attraverso le sue parole e quelle di chi gli è stato vicino in pista e nella vita privata.

Il testa a testa per il titolo

Quartararo comanda la classifica a tre gare dal termine con 52 punti di vantaggio su Bagnaia, domenica ha il primo match point per il titolo. Potete seguire l'intero racconto da Misano live su Sky Sport MotoGP (canale 208): dalla conferenza piloti del giovedì alle gare delle tre classi di domenica, facciamo il punto sugli orari delle dirette in programma dal circuito.

