È il giorno della caccia alla pole, a Misano: si decide la griglia del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Primo match point per il titolo per Quartararo, che comanda la classifica con 52 punti su Bagnaia: entrambi sono costretti a passare dal Q1. Ultima gara in Italia di Rossi, che ha dedicato il casco di Misano al suo 'popolo giallo'. Paddock unito nel ricordo del Sic: 10 anni fa la tragedia di Sepang

GUIDA TV - VALE, NUOVO CASCO - SIC, IL RICORDO DI SUO PAPÀ PAOLO