Per la settimana del GP dell'Emilia Romagna, Sky ha preparato una programmazione davvero speciale. Giovedì 21 ottobre sarà lo #SkyRossiDay per celebrare l'ultima gara di Valentino in Italia, venerdì 22 si torna in pista per il secondo GP dell'anno a Misano, sabato 23 sarà il decennale dalla scomparsa di Marco Simoncelli, mentre domenica 24 Quartararo avrà il primo match point a disposizione per vincere il Mondiale. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) #SKYROSSIDAY, LA GUIDA TV Condividi:

Dal 21 al 24 ottobre va in scena il secondo GP dell’anno a Misano. Un GP destinato a fare storia ancor prima di iniziare. Sarà infatti l’ultimo GP in Italia di Rossi, che ha annunciato il ritiro dal Motomondiale al termine della stagione in corso. Giovedì 21 ottobre per celebrare al meglio Valentino Sky dedicherà un’intera giornata al pilota Petronas con lo #SkyRossiDay. Sabato 23 ottobre sarà un’altra giornata importante, con il decennale dalla scomparsa di Marco Simoncelli, che si verifica proprio sul circuito di Misano intitolato al Sic. Infine domenica 24 ottobre Fabio Quartararo avrà a disposizione il primo match point per vincere il suo primo titolo in MotoGP, con Pecco Bagnaia che farà di tutto per impedirglielo. Tutte le emozioni del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna è live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW (domenica la gara della top class è in programma alle 14, in diretta anche su Sky Sport Uno).

#SkyRossiDay, una giornata dedicata a Valentino #skyrossiday Rossi, i genitori aprono la scatola dei ricordi Giovedì 21 ottobre Sky Sport MotoGP avrà una programmazione speciale dedicata all’ultima gara di Valentino Rossi in Italia: dalle 15 alle 19.30, un intero pomeriggio in diretta dal circuito e dal paddock di Misano con lo #SkyRossiDay. Interviste e contenuti esclusivi tra i quali un’intervista a Stefania Palma (mamma di Valentino) e una a Graziano Rossi. Non mancheranno anche altri racconti e contributi di piloti dell’Academy VR46 come Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini, oltre alle testimonianze di Alberto Tebaldi e Alessio Salucci, storici amici di Rossi e manager della VR46, di Aldo Drudi (designer dei caschi di Valentino), del dottor Claudio Costa (fondatore della Clinica Mobile) e di Luca Cadalora (tre volte campione del mondo e fino al 2018 personal coach di Rossi in Yamaha). Oltre a questi, tanti altri ospiti interverranno durante la diretta dal paddock di Misano. Da non perdere anche la conferenza stampa dei piloti, in diretta dalle 17.

Il decennale dalla scomparsa di Simoncelli Sabato 23 ottobre saranno 10 anni senza Marco Simoncelli. Alle 17.30 da non perdere il primo passaggio di "On The Road Again" con Paolo Simoncelli e Guido Meda. Alle 24 non mancherà l’occasione di rivedere sul canale 208 lo speciale "La regola di Marco", un racconto sulla vita e la carriera sportiva di Simoncelli attraverso le sue parole e quelle di chi gli è stato vicino in pista e nella vita privata.