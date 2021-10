Andrea Dovizioso racconta il suo Valentino Rossi alla vigilia del weekend di Misano, ultima gara in Italia del nove volte iridato: "Ha fatto tante cose per il nostro sport, in molti lo hanno copiato. Ha inserito aspetti a livello di immagine e comportamento, un pilota così forte e carismatico che ha cambiato tante cose nel Mondiale"

