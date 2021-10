Moto2, Misano: i risultati delle prove libere

Continua la sfida al vertice della Moto2. Ma è la pioggia la vera protagonista della prima giornata di prove a Misano. Il pomeriggio qualche sprazzo di sole non ha permesso alla pista di asciugarsi mettendo in luce la dimestichezza di Augusto Fernandez con il bagnato su cui ha dimostrato di muoversi bene anche Remy Gardner, a differenza del suo rivale in classifica, Raul Fernandez che ha faticato per restare nei primi dieci. L’ottavo posto alla fine del primo giorno di libere conta poco, non preoccupa certo un pilota abituato a lottare per le prime posizioni, ma per il suo antagonista è ovviamente una boccata d’ossigeno (ricordando come era finita la gara precedente con uno zero pesante che ha accorciato parecchio la distanza con Fernandez, ora 9 punti da lui).