McPhee e Sasaki erano già stati compagni di squadra nel team Petronas: la coppia si riforma per il 2022 nello Sterilgarda Max Racing. Biaggi ha scelto di affiancare al giapponese il pilota scozzese, che a causa della regola sui limiti di età della Moto3 potrà fare solo un altro anno nella categoria. Stavolta, quindi, il team ha applicato la sua migliore strategia dividendola sui due piloti. In passato, tra Canet e Fenati, lo Sterilgarda Max Racing ha puntato su piloti d'esperienza a cui far trovare la costanza dei campioni. Se Canet aveva corso da solo, senza compagno di squadra, a Fenati era stato invece affiancato un altro progetto, quello del giovane da crescere, prima con López e poi con Adrián Fernández. Ma in nessuno dei due casi i risultati sono stati adeguati alle aspettative, e allora Biaggi per la prossima stagione ha deciso di estendere l'idea che meglio ha funzionato nella sua squadra a tutto il box. Due progetti simili a quelli di Fenati e Canet, ma stavolta insieme. L'esperienza da rendere costantemente vincente di Sasaki e McPhee, con una sfida in più per lo scozzese che dopo tanti anni lascia la Honda per abbracciare il marchio Husqvarna su telaio Ktm.