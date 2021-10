Il 25 novembre, pochi giorni dopo la sua ultima gara della carriera, Rossi incontrerà tutti i suoi tifosi: Yamaha celebrerà il Dottore e la lunga storia vissuta insieme nel Motomondiale a EICMA in un evento speciale, 'One more lap'. Ecco tutti i dettagli e le modalità per partecipare alla festa, rendendo omaggio a Valentino. Intanto questo weekend c'è Misano: ultimo GP in Italia per Rossi

Ancora un giro di Valentino, quello d'onore, insieme a tutti gli appassionati dei motori è in programma il 25 novembre: in occasione di EICMA 2021, Yamaha celebrerà il Dottore e la lunga avventura vissuta al suo fianco in 'One More Lap', evento promosso dall’azienda giapponese. Questa speciale festa si terrà presso l'Arena MotoLive di EICMA, il salone delle due ruote in programma dal 23 al 28 novembre nei padiglioni di Fiera Milano, a Rho. Si tratta dell’ultima occasione per rendere omaggio a Rossi: i suoi tifosi potranno incontrarlo dal vivo e ripercorrere insieme a lui i momenti principali della sua carriera, oltre a scoprire aneddoti e curiosità.