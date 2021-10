10 anni senza Marco. Ma lui continua ad esserci

Il Sic è riuscito a compiere qualcosa di straordinario: pur non essendoci più c’è ancora. Il suo segreto sono le centinaia di migliaia di case, i milioni di cuori che non lo vogliono mollare, non lo lasciano andare via del tutto

La prima cosa, la più banale che ti viene in mente, è "Cavolo! Già dieci anni?" Può parere strano, ma per molte persone l'incidente di Sepang che ci ha strappato Marco Simoncelli dalle nostre vite è molto più recente. Eppure è così. Il ricordo si ferma come un fotogramma e folgora tutto al momento dell'atto e a quello che c'è stato prima, distruggendo il poi che non c'è e non ci sarà mai, almeno qui, tra di noi. Eppure il Sic è riuscito a compiere qualcosa di straordinario, perché pur non essendoci più c’è ancora. È presente nei cuori di chi gli voleva bene, conoscendolo o no. È presente nei cuori e nelle vite dei ragazzini che sta aiutando con la Casa della Fondazione a Coriano.

Resta curiosamente presente negli striscioni oramai logori sparsi in giro, negli adesivi scoloriti su moto, biciclette, auto, camion, treni. Nei vecchi poster appesi nei bar, nei ristoranti, nelle ex camerette, nei garage. Lo tengono nonostante tutto qua, tra di noi, il museo, le sue cose, la fiammata al tramonto di ogni domenica che per 58 secondi brucia da Coriano guardando lontano, attraverso le colline e poi il mare. Se ti avvicini al circuito c'è la rotonda Marco Simoncelli con la statua della sua biografia uscita nel 2009 che porta, lungo via Daijiro Kato, al circuito Marco Simoncelli di Misano, il luogo che probabilmente frequenta con maggiore orgoglio.