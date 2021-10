Il britannico in pole nel GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, alle sue spalle Navarro e Augusto Fernandez, 5° Vietti, 7° Manzi, mentre Bezzecchi partirà in fondo alla griglia. La gara della Moto2 scatterà domenica alle 12.20 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

"Sono contento per tutte le condizioni, nonostante le qualifiche complicate". Sam Lowes sorride per la diciassettesima pole position, la sesta quest’anno. Il britannico si conferma uno specialista del bagnato, con il rimpianto di essere ormai escluso dalla lotta per il titolo, dopo un avvio di campionato bruciante (due vittorie nelle prime due gare). Peccato anche perché i protagonisti di questa stagione per una volta non partiranno davanti. Raul Fernandez scatterà dalla nona casella in terza fila, dopo essere scivolato a fine turno, Remy Gardner addirittura due file più indietro, con il quattordicesimo tempo. Ma in una giornata dove sono caduti quattordici piloti (brutta la caduta di Dixon) nulla era scontato. Nemmeno che i protagonisti di casa finissero così lontani: ventesimo Fabio Di Giannantonio , ventiquattresimo Marco Bezzecchi .

Vietti 5°, Manzi in terza fila



Migliore degli italiani, a sorpresa, è quindi Celestino Vietti piazzatosi in seconda fila con il quinto tempo. L’unica soddisfazione per il pubblico della Moto2, in una giornata grigia condizionata dall’asfalto a tratti bagnato e dalle temperature basse che in Moto2 (anche a causa delle gomme non sempre all’altezza con la pioggia) diventano particolarmente critiche. Complimenti quindi anche a Stefano Manzi, capace di piazzarsi in terza fila con il settimo tempo. Gli altri connazionali sono finiti tutti parecchio indietro. La prima fila di Navarro e Augusto Fernandez, a fianco di Lowes, non suscita però un grande interesse, perché il duello per il titolo sarà comunque il tema principale della gara. Tra i due compagni di squadra ci sono solo nove punti di differenza e domani potrebbero ridursi ancora. L’aritmetica non taglia fuori Bezzecchi (che insegue staccato di 56 punti) ma la sua posizione in griglia non autorizza l’ottimismo. Anche se domani il meteo potrebbe girare al bello e riportare un po’ di fiducia nel suo box.