Domenica avrà il primo 'match point' per vincere il titolo, ma Fabio Quartararo sarà chiamato a una super rimonta per provare a chiudere la pratica già a Misano, dove il leader del Mondiale partirà soltanto 15° in griglia, mentre il suo più diretto inseguitore - Pecco Bagnaia, secondo in classifica a -52 dal francese - scatterà dalla pole position con la sua Ducati nel GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Nonostante le difficoltà accusate fin qui sulla pista bagnata del circuito romagnolo, il pilota della Yamaha ammette di non essere particolarmente preoccupato. "Non ho fatto la Q1 perfetta - spiega nel corso di Paddock Live Show - non mi sono preso dei rischi. Nel settore 1 eravamo molto veloci, anche più di Bagnaia, ma nel 3 e 4 andavo piano. Vorrà dire che i rischi ce li prenderemo domenica. Non sono contento, ma neanche arrabbiato". Se il tempo - come sembra - sarà benevolo, la gara si dovrebbe correre sull'asciutto. "Sarà decisiva la scelta delle gomme - avverte Quartararo - anche più del setting, perché la moto è perfetta. La soft non mi piace, vediamo se andrà meglio con la media posteriore. Se sono nervoso per il Mondiale? No, resto comunque tranquillo. Zen...".