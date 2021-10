I piloti in lotta per il Mondiale, Quartararo e Bagnaia, steccano nelle libere 3, chiudendo oltre la top ten (rispettivamente 15° e 11°). Significa niente accesso diretto al Q2, devono passare dal Q1 per giocarsi le posizioni che contano al via. Per la Ducati le buone notizie arrivano da Zarco, Miller e Martin, che occupano le prime tre posizioni della combinata. Cade Savadori, frattura della clavicola destra. Qualifiche alle 14.10 live su Sky

