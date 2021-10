Nel giorno del decennale dalla morte di Simoncelli, è stata piantata una grande quercia nel circuito di Misano in onore del Sic. "Una bellissima idea, quell'albero ricorda i capelli di Marco - spiega Valentino Rossi, al termine delle qualifiche del GP Emilia Romagna -. Sono passati dieci anni, ma a me sembra come se avessi visto il Sic per l’ultima volta due mesi fa. A volte lo sogno, a volte ci penso tanto ed è una sensazione davvero bella"

"Bellissima l'idea di piantare una quercia sulla pista di Misano per il Sic, quell'albero ricorda i capelli di Marco, è un bellissimo simbolo": così Valentino ha commentato l’omaggio del circuito intitolato a Marco Simoncelli. Nella curva della Quercia, proprio dove una volta c’era una grande quercia, è stata piantata una nuova quercia per ricordare Simoncelli. Tutto questo nel giorno del decennale dalla scomparsa di Marco, che coincide con le qualifiche del GP Emilia Romagna. "Sono passati dieci anni, ma a me sembra come se avessi visto il Sic per l’ultima volta due mesi fa. A volte lo sogno, a volte ci penso tanto ed è una sensazione davvero bella".