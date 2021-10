Poco prima dell'inizio del GP Emilia Romagna, con tutti i piloti schierati in griglia, le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo di Misano passando sopra il circuito intitolato a Marco Simoncelli. Entriamo anche noi nel cockpit della pattuglia acrobatica, per provare le stesse emozioni in volo: le immagini dall'aereo sono veramente spettacolari

