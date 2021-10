Da Quartararo a Rossi, le mille emozioni di Misano

Gran Premio ricchissimo di temi ed emozioni a Misano. Dalla conquista del mondiale da parte di Fabio Quartararo - complice la caduta di Pecco Bagnaia - alla seconda vittoria in fila di un Marc Marquez ritrovato. Per chiudere con il festoso e commosso saluto a Valentino Rossi

Fabio ha meritato il titolo perché ha saputo abbinare il grande talento a quella gestione dei momenti , anche dal punto di vista psicologico, che lo avevano tradito lo scorso anno. Con una moto che aveva ancora delle lacune tecniche, come la velocità di punta o il rendimento su pista umida, è stato "quadrato" e si è affidato totalmente alle gestione del suo capotecnico Diego Gubellini . Non è stato facile essere inoltre l’unico portacolori al fronte a combattere contro lo squadrone di Borgo Panigale che ha serrato i ranghi nei momenti più delicati. Il resto delle valutazioni sulla “prima francese” passerà alla storia…

Bagnaia ne esce a testa alta cosi come la Ducati , che ha fatto vedere cosa può fare l’ingegno italiano abbinato alla crescita di un pilota che ha una maturità esemplare. Pecco sino alla caduta stava tirando ma non esagerando ed aveva sotto controllo la situazione. Magari avrebbe perso ugualmente a Portimao, ma ha dimostrato tutto il suo spessore ancora una volta indipendentemente dall'errore. Il prossimo anno il candidato sarà lui a pieno titolo e l’esperienza di quest’anno anche nella gestione della prima parte della stagione gli tornerà utile.

Marquez , pur riconoscendo che senza la caduta di Pecco sarebbe arrivato solo secondo, ha voluto con le sue parole scolpire il valore della giornata come se avesse il segnale chiaro di un completo ritorno tanto sofferto quanto agognato . Marc è pronto ad essere protagonista in tutte le corse. Se qualcuno avesse dubbi ricordi questa giornata.

VIDEO

Bastianini: "Podio incredibile"

In Ducati non lo dicono palesemente ma sono innamorati di Enea Bastianini. Hanno ragione ad esserlo, perché lui è consistente nonostante i mezzi tecnici non esaltanti, sa attaccare senza strafare e lavora sodo il suo secondo podio in top class è tanta roba che va aldilà dell’infatuazione.