La casa giapponese, attraverso un post su Instagram, ha ufficializzato i piloti del team 2022 in Superbike: sono Iker Lecuona (quest'anno in MotoGP con la KTM Tech3) e Xavi Vierge (in questa stagione corre in Moto2 in sella alla Kalex del team SRT). Il prossimo anno guideranno la CBR1000RR-R Fireblade nel campionato delle derivate di serie, da seguire su Sky Sport MotoGP (canale 208)

LO SPECIALE SUPERBIKE