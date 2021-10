Attenzione alle sorprese

Se le prime tre posizioni sono occupate, non mancano i piloti che possono sorprendere in seconda fila: per Franco Morbidelli è solo questione di tempo, quando il ginocchio sinistro operato in estate sarà definitivamente a posto, tornerà a competere al top, come già era avvenuto l’anno scorso. Subito dietro, non si può escludere Joan Mir, campione del mondo 2020, a patto che la Suzuki recuperi terreno in fretta sulle altre case e poi c'è Enea Bastianini che ha già conquistato due podi nelle ultime tre gare con una Ducati 2019. A seguire Andrea Dovizioso che avrà la Yamaha ufficiale e Luca Marini che avrà lo stesso trattamento dalla Ducati per una griglia che nel 2022 si preannuncia davvero super competitiva.