Sarà lotta aperta, da qui a domenica. Inutile girarci intorno. Il titolo della Moto 3 è affar loro. Dennis Foggia e Pedro Acosta si sono marcati, curati e stuzzicati (solo in pista, nel massimo rispetto del fair play sportivo) per tutto il venerdì. Una sana rivalità che potrebbe culminare e chiudersi a Portimao, o regalarci un finale incandescente a Valencia. Il primo giorno di prove gli ha visti lì, insieme, in testa al foglio dei tempi. Foggia con qualcosa in più. Primo al mattino e secondo al pomeriggio. Acosta come un’ombra allungata, sesto al mattino e quarto al pomeriggio. Poca roba, inezie misurabili sul filo dei decimi di secondo. Si sono incrociati in pista, il romano dietro allo spagnolo. Ai box, con gli occhi puntati sul monitor, per capire, e carpire, quello che il cronometro non può rivelare.