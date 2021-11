Qualifiche targate Ducati a Portimao. Bagnaia ha conquistato la sua 5^ pole di fila, è la 2^ sequenza negli ultimi 47 anni per un italiano. Inoltre è la 2^ sequenza di tutti i tempi per la casa di Borgo Panigale, dopo le 7 consecutive di Stoner (Barcellona-Misano 2008). Per la prima volta il team italiano registra 10 pole in una stagione. Nel GP Algarve ci saranno 4 Desmosedici nelle prime 5 posizioni. Gli orari delle gare di domenica: Moto3 alle 12:20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15:30

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE