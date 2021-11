Sabato 6 novembre alle 18:30 va in onda su Sky Sport MotoGP lo speciale "Terra, acqua, moto": Guido Meda, Jack Miller e Max Sirena percorrono i sentieri della Sardegna in sella a una Ducati Multistrada, prima di salire in barca. Il pilota australiano è andato alla grande sia in moto sia tra le onde. Domenica 7 novembre in programma il GP Algarve, ecco gli orari delle gare: Moto3 alle 12:20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15:30

Lo scenario è quello della Sardegna. Il percorso è quello delle strade e dei sentieri sterrati dove Guido Meda, Jack Miller e Max Sirena (skipper di Luna Rossa) si sono divertiti e si sono messi alla prova in sella a delle Ducati Multistrada in percorsi e paesaggi mozzafiato. Ma i tre protagonisti non si sono accontentati di strade e sentieri, sono anche scesi in acqua in barca con Max Sirena, che ha fatto da coach a un Jack Miller che ha dimostrato grande dimestichezza anche tra le onde della Sardegna. Il loro viaggio è tutto da vedere nello speciale "Terra, acqua, moto" in onda sabato 6 novembre alle 18.30 su Sky Sport MotoGP (canale 208).