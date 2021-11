Dopo il capolavoro dei piloti Ducati, con la pole di Bagnaia davanti a Miller, anche Guido Meda e Mauro Sanchini hanno sfrecciato per le curve di Portimao. Salite con loro in sella in questo emozionante video, per scoprire i segreti del tracciato portoghese. Oggi la gara della MotoGP è alle 14, live su Sky Sport MotoGP (canale 208)

GUARDA IL VIDEO DI MEDA E SANCHINI