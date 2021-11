Il casco oro di Acosta cita Sky: Rookie Maravilla

Pedro Acosta è il primo rookie campione del mondo della storia della Moto3. Già da inizio stagione si era capito: lo spagnolo è un talento speciale, e inevitabilmente nella telecronaca Sky è stato presto trovato un modo per identificare la forza di un pilota che ha rivoluzionato le aspettative sulla categoria nel 2021: non solo un rookie, ma un "rookie maravilla", uno in grado di stupire, fino in fondo. E tra il richiamo a Raffaella Carrà nel canto "Pedro Pè, il rookie maravilla della Moto3!" e la costanza al vertice del nuovo fenomeno del motomondiale, i tormentoni si sono rinforzati sempre più fino all'ultimo duello con Dennis Foggia.

Dopo la vittoria di Portimão con cui Acosta ha aritmeticamente conquistato il Mondiale, come succede per tutti i piloti sono arrivati pettorina e casco speciale, pescato da un forziere come un pirata, richiamo alle origini di Acosta, figlio di un pescatore e già battezzato in passato "tiburón de Mazarrón", lo squalo del paesino nei pressi di Murcia dove è cresciuto. E proprio sul casco dorato, dipinto di un colore oro speciale e con una tecnica con foglie d'oro ossidato che serve a richiamare la pelle dello squalo, suo simbolo da sempre, Acosta ha scritto anche il soprannome che lo ha accompagnato nell'anno del suo debutto. Rookie Maravilla, dalla telecronaca Sky all'arte grafica di Starline Designers, una decorazione made in Italy di Roberto Marchionni, che da oltre trent'anni è tra gli stilisti più richiesti dai piloti per abbellire l'equipaggiamento da corsa.

Come spesso avviene nel motomondiale, dove le eccellenze italiane si manifestano non solo tra piloti e costruttori ma anche tra le migliori mani e menti che stanno dietro le più grandi imprese, anche alle spalle, o meglio sulla testa del Campione del Mondo della Moto3 c'è un po' di Italia: il disegno di Starline e la citazione di Sky Sport MotoGp.