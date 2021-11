Qualifiche da rivedere?

Acosta è il secondo campione consecutivo (dopo Arenas) che non mette a segno nessuna pole position nel corso della stagione, un dato che fa il paio con il fatto che nelle ultime trenta gare disputate, solo tre siano state vinte dal più veloce in qualifica (Jerez 2020, Suzuki; Algarve 2020, Raul Fernandez; Gran Bretagna 2021, Fenati). Questi dati forse dovrebbero far riflettere sul formato delle qualifiche per la classe più piccola, che in genere premiano chi sa destreggiarsi meglio tra le scie, in genere in situazioni caotiche con gruppi di piloti molto numerosi in cui la differenza tra un buon tempo ed un fallimento è molto labile, ma non premiano il più veloce in assoluto sul giro singolo. A riprova di questo, i dati di Moto2 e MotoGP. Nelle ultime 30 gare di Moto2 12 successi sono giunti dalla pole e in MotoGP 10, quindi approssimativamente un terzo in entrambi i casi, contro un decimo della Moto3.Perché chissà, magari con le qualifiche a giro singolo per ogni pilota (come faceva la Superbike fino a qualche anno fa), qualche individuo non molto veloce che poi per farsi strada rovina addosso ad altri piloti, non sarebbe nelle condizioni di fare grossi danni. Senza fare nomi, ovviamente.