Bagnaia ha stravinto il GP Algarve, dominando il weekend dall'inizio alla fine: è il primo pilota che registra un grande Slam per Ducati dal 2010 (pole, vittoria, giro veloce e tutta la gara in testa), l'ultimo a riuscirci era stato Casey Stoner a Phillip Island. La crescita del torinese nelle ultime settimane è stata sorprendente e fa ben sperare per il 2022, quando il team di Borgo Panigale (oltre al titolo costruttori) proverà a vincere il Mondiale piloti

Bagnaia ha dimostrato costanza di rendimento e maturità . Anche a Portimao ha corso da leader, esprimendo potenza e pulizia di guida. Il ritmo è stato semplicemente impressionante , con i suoi crono sempre sotto l’1’40. Pecco si è lasciato alle spalle Mir e la sua Suzuki , che dopo aver ritrovato efficacia in qualifica è stato veloce in gara, anche se nella seconda parte l’italiano gli ha fatto mancare il fiato, imprimendo alla corsa un ritmo impossibile per lo spagnolo.

La caduta di Quartararo

Il campione del mondo Quartararo in gara ha tribolato con l’assetto ed è anche caduto a 5 giri dal termine. A Fabio è mancata ancora una volta velocità, ma lui stesso dice che se il Mondiale fosse stato ancora aperto avrebbe rischiato di meno. Peccato per lui e forse peccato anche per Bagnaia e per la Ducati: essendoci tanto potenziale anche per il Mondiale piloti, poteva starci il titolo per Pecco già quest’anno. Nelle corse, come nello sport in genere, però, il sentimento del rimpianto vale poco.