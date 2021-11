Le statistiche del GP dell’Algarve non possono che essere a senso unico. Pecco Bagnaia registra per la prima volta in carriera il Grande Slam con pole, vittoria, giro veloce, tutta la gara in testa. Una prestazione che non lascia scampo agli avversari, destinati alla seconda piazza in tutte le graduatorie che contano. BAGNAIA: "ORA SONO CONSAPEVOLE DI ESSERE FORTE". VIDEO Condividi

Quello del dominio, più o meno assoluto, sta diventando un marchio di fabbrica per Bagnaia, il cui ruolino di marcia delle vittorie è impressionante. Ad Aragon e San Marino, i suoi primi due successi, aveva ugualmente registrato pole, vittoria e tutto il GP in testa (senza il giro veloce però...) e nel GP dell’Emilia Romagna era lanciato verso il Grande Slam, quando è incappato nella caduta. In altre parole, in quattro delle ultime 5 gare è sempre rimasto in testa fino a quando è stato in pista: gli manca Austin, in cui Marc Marquez ha preso il suo posto, conducendo dall’inizio alla fine.

Ducati super come ai tempi di Stoner

Sono prestazioni stellari che in Ducati non si vedevano da moltissimi anni. L’ultimo pilota a registrare un Grande Slam per il team italiano non è stato Dovizioso, contendente al titolo dal 2017 al 2019, non è stato il pluricampione Lorenzo, bensì Casey Stoner, nel lontano 2010 a Phillip Island. Con le tre vittorie restando sempre in testa quest’anno (Aragon, San Marino, Algarve), eguaglia il bottino di Franco Morbidelli del 2020, ed evidenzia un modo diverso di correre rispetto al passato. Il pluricampione di tutti i tempi, Valentino Rossi, solamente tre volte (su 89) ha vinto restando sempre in testa: Estoril 2004, Jerez 2007 e 2016. Riguardo a Rossi, Bagnaia lo ha eguagliato al sabato, registrando la sua quinta pole di fila, miglior sequenza nella carriera di Valentino, messa a segno da Suzuka al Mugello nel 2002 e da Sepang 2003 a Jerez 2004.