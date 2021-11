Tra i tanti piloti che hanno voluto omaggiare il 46, nel weekend del suo ultimo GP a Valencia, c’è anche Zarco. Il suo rapporto con Rossi non è mai stato splendido, ma qualcosa è cambiato dopo il terribile incidente con Morbidelli in Austria nell’agosto 2020, quando Valentino rischiò la vita: "Quella volta ci siamo parlati davvero, è stato il momento più sincero tra di noi, lì ho capito che ero e sono un tuo tifoso. Mi sarebbe piaciuto far parte della VR46", scrive il francese

L'ULTIMA GARA DI ROSSI: LO SPECIALE