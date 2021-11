Minaccia pioggia al mattino, l'asfalto è umido al pomeriggio. Certe volte sarebbe meglio, e forse più utile, starsene al box come ha fatto Fenati (e come avrebbe dovuto fare Fernandez, caduto malamente in FP2, tradito dalla pista scivolosa). Non c’è più niente in palio, resta la voglia di correre l'ultima gara della stagione, di mettersi in tasca qualche soddisfazione, prima di pensare alla prossima. Al termine della prima giornata in testa alla classifica spicca Izan Guevara, che qualche motivazione se l'è trovata. Il vincitore di Austin in classifica è alle spalle di Binder (regolarmente in pista dopo la squalifica di Portimao), che nel primo giorno di libere dimostra le sue qualità sull'asfalto chiazzato di Valencia mettendosi alle spalle dello spagnolo. Terzo è Migno, davanti a Salac e ad Acosta, sereno con la certezza del titolo vinto a Portimao con una gara d’anticipo. Dennis Foggia invece non sembra gradire molto l'insidia spagnola e se la prende comoda per buona parte del secondo turno, chiuso poi in testa con uno scatto d’orgoglio, come a ribadire che lui comunque non si tira indietro.