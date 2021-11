Pablo Nieto, team manager SKY Racing VR46, ufficializza una doppia operazione in vista del Mondiale del prossimo anno: Bezzecchi correrà in MotoGP al fianco di Marini, Antonelli in Moto2 con Vietti

MOTOGP, LE LIBERE LIVE - L'ULTIMA GARA DI ROSSI: LO SPECIALE