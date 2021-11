C'è apprensione in casa Honda per il nuovo problema agli occhi che lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione. Puig: "Adesso ha soltanto bisogno di riposarsi". Il manager Alzamora: "È un momento difficile, sicuramente è stato sfortunato. Ma troverà la forza di riprendersi"

Non c'è pace per Marc Marquez: quando sembrava che il campione catalano avesse messo quasi definitivamente alle spalle l'infortunio al braccio, una caduta in allenamento mentre faceva motocross gli ha procurato una lieve commozione cerebrale e ha soprattutto fatto riermergere un problema agli occhi già avuto nel 2011, la diplopia, una paralisi del quarto nervo destro. Così, dopo il GP dell'Algarve l'otto volte iridato salterà anche l'ultima gara del 2021 a Valencia e i test di Jerez del 18 e 19 novembre. "È un momento difficile - ha spiegato a Sky il manager Emilio Alzamora - di quelli che possono capitare nella carriera di un pilota, ma la cosa importante è ora che lui stia tranquillo e trovi la forza di riprendersi, come ha fatto per l'infortunio al braccio. Certo, sicuramente è stato sfortunato".