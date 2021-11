Gesto di stizza del campione del mondo al termine delle Libere 2: caduto in avvio, Quartararo chiude 11° nella combinata del venerdì: "Giornata strana, non avevo il solito feeling". Meregalli: "Moto nervosa, faremo chiarezza nelle prossime ore". Il team director Yamaha Su Rossi: "Ieri avevo un nodo in gola". La gara domenica live alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8 e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS LIBERE - L'ANALISI DI MEREGALLI