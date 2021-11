Pol Espargaró a terra alla curva 13 nelle terze prove libere: il pilota della Honda è stato portato in ospedale a Valencia per svolgere una TAC. Le prime parole del Dott. Charte: "Forte contusione sul lato destro del costato e lieve commozione cerebrale, non ha mai perso conoscenza. Gli altri parametri sono ok. Leggera contusione al polso destro"

